Quote scommesse Serie A 2024/25: confronto delle migliori

Partita Serie A Snai Leovegas Bet365 Parma - Fiorentina 18:30 - 17/08 1: 3.15 X: 3.30 2: 2.25 1: 3.20 X: 3.15 2: 2.30 1: 3.25 X: 3.20 2: 2.30 Genoa - Inter

18:30 - 17/08 1: 5.00 X: 3.80 2: 1.65 1: 5.00 X: 3.85 2: 1.63 1: 5.50 X: 3.70 2: 1.66 Empoli - Monza

20:45 - 17/08 1: 2.50 X: 3.20 2: 2.90 1: 2.50 X: 3.15 2: 2.88 1: 2.50 X: 3.20 2: 2.87 Milan - Torino

20:45 - 17/08 1: 1.65 X: 3.75 2: 5.25 1: 1.65 X: 3.50 2: 5.75 1: 1.66 X: 3.50 2: 5.75 Bologna - Udinese

18:30 - 18/08 1: 1.83 X: 3.35 2: 4.25 1: 1.85 X: 3.50 2: 4.10 1: 1.85 X: 3.50 2: 4.33 Verona - Napoli

18:30 - 18/08 1: 3.90 X: 3.50 2: 1.90 1: 4.00 X: 3.30 2: 1.95 1: 4.20 X: 3.30 2: 1.95 Cagliari - Roma

20:45 - 18/08 1: 3.65 X: 3.45 2: 2.00 1: 3.70 X: 3.40 2: 2.00 1: 3.80 X: 3.40 2: 2.00 Lazio - Venezia

20:45 - 18/08 1: 1.54 X: 4.25 2: 6.50 1: 1.48 X: 4.00 2: 7.00 1: 1.48 X: 4.00 2: 7.50 Lecce - Atalanta

18:30 - 19/08 1: 4.00 X: 3.60 2: 1.85 1: 3.90 X: 3.60 2: 1.85 1: 4.10 X: 3.70 2: 1.85 Juventus - Como

20:45 - 19/08 1: 1.33 X: 5.00 2: 8.75 1: 1.33 X: 5.00 2: 9.00 1: 1.33 X: 5.00 2: 9.50 Bonus Serie A Fino a 1.024€⭐ Fino a 500€⭐ Fino a 100€⭐

Come funzionano le Scommesse Serie A

Il campionato Italiano di calcio è in arrivo e learrivano puntuali. Parliamo delle prime quote rilasciate dai bookmaker che ovviamente sono provvisorie, anche in attesa degli sviluppi del calciomercato. Inoltre, sarà importante valutare il percorso di avvicinamento al campionato delle squadre durante le amichevoli estive. Vediamo cosa ci aspetta nella prime giornate con le prime quote partite serie A.La. Molte big esordiscono in trasferta, quindi le sorprese sono dietro l'angolo. In seguito vi è il confronto quote del primo turno di Serie A tra tre differenti operatori:Se state cercando ledovete rivolgervi a bookmakers di chiara reputazione e affidabilità. Analizziamo costantemente le pagine dei migliori siti scommesse online in Italia per individuare le offerte più interessanti. La lista che trovate qui sotto comprende i migliori bookmakers del panorama italiano con bonus speciali dedicati alle scommesse sportive.

Per cominciare con le scommesse calcio serie A bisogna essere iscritti a uno dei migliori siti scommesse, quelli che trovate in questa pagina sono molto affidabili. Poi visitiamo la sezione scommesse del sito, in particolare del calcio e del campionato italiano. Qui si trova la possibilità di fare una puntata singola oppure di una multipla composta da più eventi raggruppati.

Le selezioni presenti nella multipla devono essere un giusto mix tra risultati probabili e puntate ad alto rischio per aumentare l’entità della vincita. Ciò non toglie che non si possa fare una multipla “rischiatutto”. Si ricorda che alcuni dei siti analizzati dai nostri esperti offrono dei bonus scommesse che possono essere utilizzati per effettuare delle puntate sulla Serie A.



In seguito sono elencati i mercati di scommessa (le tipologie di puntata) più comuni nelle scommesse calcio serie A:

1X2 Esito finale : si tratta di puntare sulla vittoria di una delle due squadre o sul pareggio.

: si tratta di puntare sulla vittoria di una delle due squadre o sul pareggio. Under/Over : in questo caso si deve centrare la differenza di punteggio finale tra le due squadre.

: in questo caso si deve centrare la differenza di punteggio finale tra le due squadre. Risultato esatto : qui occorre pronosticare l’esatto punteggio finale della partita al termine dei 90 minuti.

: qui occorre pronosticare l’esatto punteggio finale della partita al termine dei 90 minuti. Goal/Nogoal: la puntata riguarda la possibilità che ci siano nella partita gol oppure no.

Le quote Serie A più cercate dagli italiani

Quote salvezza/retrocessione : si tratta di pronosticare se una determinata squadra riuscirà a salvarsi oppure no. Giocata di lungo periodo che può avere quote interessanti.

: si tratta di pronosticare se una determinata squadra riuscirà a salvarsi oppure no. Giocata di lungo periodo che può avere quote interessanti. Quote doppia chance : in questo caso si possono scegliere 2 opzioni tra quelle proposte dal bookmaker. Bisogna tenere conto che la quota sarà ovviamente inferiore rispetto alla scelta singola.

: in questo caso si possono scegliere 2 opzioni tra quelle proposte dal bookmaker. Bisogna tenere conto che la quota sarà ovviamente inferiore rispetto alla scelta singola. Quote antepost/vincente : parliamo, ad esempio, del pronostico della vittoria finale del campionato di serie A.

: parliamo, ad esempio, del pronostico della vittoria finale del campionato di serie A. Quote passaggio turno: non strettamente collegata alla serie A, è perfetta per tornei a eliminazione come la Champions League e vale sia per la fase a gironi che per quella a eliminazione diretta.

Scommesse Serie A Live

Calendario partite delle Serie A

Oltre ai mercati già citati, tra le quote scommesse Serie A, ce ne sono altre che suscitano grande interesse tra gli scommettitori italiani:Non sono solo disponibili mercati pre-match, ma anche. Ogni bookmaker offre una serie di mercati, per lo più simili a quelli disponibili prima dell'inizio del match. Tuttavia, le quote cambiano con il passare dei minuti e con la variazione del risultato. In queste variazioni incidono anche eventuali infortuni dei giocatori più determinanti. Le. In questo caso si potranno prevedere cambiamenti del risultato a partita in corso. Vi sono situazioni che si prestano a ribaltamenti che portano in dote vincite interessanti.

Il calendario della Serie A 2024 2025 prevede che il campionato inizi il 17 agosto con l'anticipo della prima giornata che metterà di fronte Genoa e Inter. Nel secondo turno di campionato, Antonio Conte debutterà sulla panchina del Napoli allo Stadio Maradona contro il Bologna. La terza giornata vedrà invece tre sfide di grande rilievo: Lazio-Milan, Juventus-Roma e Inter-Atalanta. Il primo derby della stagione sarà quello della "Madonnina", previsto per la quinta giornata, mentre il derby della Capitale è in programma al 19° turno. Il match d'andata tra Inter e Juventus si svolgerà allo Stadio San Siro nella nona giornata, mentre, nel decimo turno, il Napoli sfiderà il Milan in trasferta. Le sfide di ritorno sono invece in programma a partire dalla prima metà di gennaio e si concluderanno a fine maggio.

Classifica Serie A aggiornata

Squadre G V N P GF GS PT Milan 0 0 0 0 0 0 0 Roma 0 0 0 0 0 0 0 Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 Bologna 0 0 0 0 0 0 0 Cagliari 0 0 0 0 0 0 0 Como 0 0 0 0 0 0 0 Empoli 0 0 0 0 0 0 0 Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 Genoa 0 0 0 0 0 0 0 Verona 0 0 0 0 0 0 0 Inter 0 0 0 0 0 0 0 Juventus 0 0 0 0 0 0 0 Lecce 0 0 0 0 0 0 0 Monza 0 0 0 0 0 0 0 Napoli 0 0 0 0 0 0 0 Parma 0 0 0 0 0 0 0 Lazio 0 0 0 0 0 0 0 Torino 0 0 0 0 0 0 0 Udinese 0 0 0 0 0 0 0 Venezia 0 0 0 0 0 0 0

Dove vedere la Serie A in TV e streaming

Qui trovate la. Questa tabella sarà utile per capire anche il trend delle varie squadre per effettuare pronostici più precisi.

Il campionato italiano di Serie A verrà trasmesso in TV e in streaming su DAZN ma anche su Sky e NowTV. In particolare, DAZN offrirà ogni settimana tutte e 10 le partite, di cui 7 in esclusiva. Le altre 3 partite verranno trasmesse in contemporanea su DAZN, Sky e NowTV. Sono stati predisposti una serie di pacchetti di abbonamento per l’intera stagione e per ogni singola partita.

I nostri consigli sulle Scommesse Serie A di oggi e domani

Per fare delle buone scommesse calcio serie A è davvero importante rimanere aggiornati grazie alle informazioni che trovate su questo sito. Qui sono presenti i pronostici per le partite in programma realizzati da veri esperti del settore. Non bisogna poi dimenticare la possibilità di sfruttare le attività promozionali che i siti scommesse offrono, come ad esempio, le quote maggiorate. Qui vengono poi analizzate le quote di ogni bookmaker con i nostri consigli sulle occasioni più interessanti.

Domande frequenti sulle quote Serie A

Come funziona la comparazione quote serie A di CalcioMercato?

Per i mercati di scommessa vengono messe a confronto le diverse quote e valutate in base alle prospettive di vincita.

Dove posso scommettere sulla Serie A?

In questa pagina trovate i migliori siti scommesse dove poter effettuare scommesse con bookmaker sicuri e affidabili.

Come scommettere sulla Serie A?

Basta registrarsi a un sito scommesse, effettuare un deposito o sfruttare un bonus, per poi visitare la pagina sport dedicata alla serie A. Si ricorda che è possibile effettuare delle puntate sul campionato italiano anche utilizzando una delle tante app scommesse disponibili.

Quali sono le migliori quote serie A di quest’anno?

Difficile dare una risposta, dato che variano costantemente. Il nostro consiglio è di seguire le nostre pagine per cogliere al volo le migliori occasioni sulle quote scommesse serie A.

Esistono dei bonus gratuiti per scommettere sulle quote della Serie A?

Alcuni operatori offrono nel proprio pacchetto benvenuto dei bonus senza deposito per poter piazzare delle giocate sulla Serie A. Un esempio è Snai che offre 5€ di credito aggiuntivo per le scommesse ai nuovi iscritti.