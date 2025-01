Serie A, retrocessione: il Genoa affonda il Monza e vede la salvezza, Lecce e Parma limitano i danni in quota

AFP via Getty Images

Il 2-0 di ieri sera al Marassi allontana ildalla zona calda e fa sprofondare sempre di più il Monza ultimo in classifica. Nelle quote retrocessione, i rossoblù avanzano a 11 su Goldbet , rispetto al 7,50 della scorsa settimana. I brianzoli, a -7 dalla salvezza, si confermano gli indiziati principali a 1,15. L'1-1 del Pier Luigi Penzo nell'altro scontro diretto è un punto prezioso per il Verona, stabile a 2,25, mentre cambia poco per il Venezia che resta penultimo e offerto a 1,35. Nonostante le sconfitte contro Inter e Milan, limitano i danni, in lavagna, Lecce e Parma, proposti rispettivamente a 2,35 e 2,50.

Il pareggio con il Bologna è una boccata d'ossigeno per l'Empoli, visto a 3,25 ma comunque a digiuno di vittorie da sette partite. Nonostante il 2-0 di Torino, i bookie confermano la fiducia nel Cagliari, indicato a 4,25. Situazione simile per il Como, dopo il ko con interno con l'Atalanta, ma gli uomini di Cesc Fabregas navigano in acque più tranquille a quota 9.DVA/Agipro