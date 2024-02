Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Si completa oggi il quadro della, quella che ha risentito dei rinvii delle gare delle quattro squadre impegnate a gennaio nella Final Four di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Lazio e Fiorentina hanno già giocato nei giorni scorsi contro Bologna e Torino, oggi tocca al big match tra Inter e Atalanta ma prima è la volta del, che scende in campo alle 18 sul campo del. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per avvicinarsi al proprio obiettivo: la zona Champions per gli ospiti e una classifica più serena per i padroni di casa, pericolosamente quartultimi.E' la sfida tra due allenatori di fresca chiamata:; Calzona, alla terza partita con i campani dopo l'esonero di Mazzarri, conta ancora su Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.: Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Racic, Matheus Henrique; Bajrami, Thosvedt, Laurienté; Pinamonti.:. Bigica.: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.. Calzona.