Pronostico più segnato dai precedenti tra Lazio e Sampdoria, che scendono in campo domani. I biancocelesti hanno vinto gli ultimi tre scontri diretti, i blucerchiati non li battono all'Olimpico dal 2005. Il tabellone delle quote parla chiaro: la squadra di Inzaghi è favorita a 1,43, pareggio a 4,75, il colpo della Samp è invece proposto a 7 volte la posta. Il match di domani, inoltre, sarà anche il palcoscenico di una sfida gol tutta campana: Ciro Immobile contro Fabio Quagliarella. Anche in questo caso gli analisti vedono biancoceleste: il bomber della Lazio in rete è valutato 1,75, più alta la proposta per il suo rivale, offerto a 4,75Napoli, quota minima.