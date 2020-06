IlFootball Observatory ha pubblicato i valori di mercato di tutti i calciatori e come questi sono cambiati in seguito alla pandemia coronavirus. Ci sono state sorprese per quanto riguarda i centrocampisti della Serie A, con Kessie avanti a Pjanic, Eriksen giù dal podio e Fabian Ruiz al primo posto , e ce ne sono anche per il reparto difensivodi questa settimana è dedicata ai 10 difensori dellache valgono di più. Top 10 in cui c'è un po' di Juve, un po' di Napoli e pochissimo Milan, con un solo giocatore. E non è Alessio Romagnoli, fuori dai migliori 10, così come Stefan de Vrij: anche l'olandese è appena fuori dalla classifica, all'undicesimo posto, con una valutazione, per il Cies, di 30,1 milioni di euro. Chi c'è prima di lui? Partiamo dal decimo.... Leonardo: 32 milioni di euro.