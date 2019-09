Il mercato si è chiuso, i giocatori sono stati ingaggiati, le squadre hanno cambiato volto. Chi più, chi meno. Nuovi portieri, nuovi difensori, nuovi centrocampisti e nuovi attaccanti, nuovi numeri di maglia, nuovi ingaggi. Alti ingaggi. Altissimi ingaggi. La Serie A per i cartellini dei calciatori a superato il miliardo nell'ultima sessione, con gli stipendi dei calciatori che si sono alzati a livelli importanti. E oggi, la Classifica di CM è dedicata proprio ai 10 giocatori più pagati del campionato italiano.



C'è tanta, tantissima Juventus. In vetta, ovviamente, con Ronaldo, senza eguali con i suoi 31 milioni di euro a stagione. Poi, riserve, esuberi e nuovi acquisti bianconeri: 7 giocatori su 10 sono juventini. Poi un milanista, un interista e un giocatore del Napoli. Higuain e Dybala sono presenti. Sì, loro. Quelli che non rientravano nei pian bianconeri sono tra i più cari della Serie A. Ah, ci sono anche due nuovi acquisti juventini. Monte ingaggi altissimo, per la Juve. Che comanda la classifica dei giocatori più cari.