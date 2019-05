Eccolo l'11 dei migliori Under 21 della Serie A secondo i dati Opta. Presi in considerazione i giocatori nati dopo il primo gennaio del 1998, schierata con il 3-4-3, la formazione vede Gigio Donnarumma in porta; difesa con Bastoni, Demiral e Romero; centrocampo con Zaniolo, Traoré, Locatelli, Rogerio; tridente con Kluivert, Pinamonti, Kean.