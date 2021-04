La sosta del campionato ci permette di esaminare, ruolo per ruolo, il rendimento dei giocatori di Serie A. La classifica che riportiamo qui sotto è la media dei voti che gli inviati di calciomercato.com hanno assegnato durante la stagione. Dopo i portieri, i difensori, i terzini, i centrocampisti e gli attaccanti, chiudiamo la serie con gli allenatori ricordando che abbiamo preso in considerazione solo quelli che hanno almeno 5 presenze e che non abbiamo inserito i tecnici esonerati durante la stagione o, come nel caso di Iachini, appena riassunti.



CONTE SEMPRE PRIMO - In testa alla classifica di Serie A, in testa alla classifica di calciomercato.com. Antonio Conte ha avuto finora la media-voto più alta della sua categoria. E’ seguito dalla sorpresa di questa stagione, Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia appena promosso in A sotto la sua guida. Al terzo posto Gattuso, mentre Pioli e Gasperini chiudono il quintetto di testa. Pirlo è in penultima posizione.

1° Conte (Inter) 6,412° Italiano (Spezia) 6,393° Gattuso (Napoli) 6,384° Pioli (Milan) 6,375° Gasperini (Atalanta) 6,366° De Zerbi (Sassuolo) 6,357° Ballardini (Genoa) 6,278° Gotti (Udinese) 6,269° Juric (Verona) 6,2410° S. Inzaghi (Lazio) 6,211° Fonseca (Roma) 6,1112° Nicola (Torino) 6,0613° F. Inzaghi (Benevento) 6,0514° Semplici (Cagliari) 615° Ranieri (Sampdoria) 5,9616° Mihajlovic (Bologna) 5,9317° Pirlo (Juventus) 5,9118° D’Aversa (Parma) 5,71