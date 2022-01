L'ombra del Covid torna ad allarmare il calcio italiano. La Lega Serie A ha confermato che non ha alcuna intenzione di rinviare le dieci partite in programma domani, giovedì 6 gennaio, per la 1a giornata del girone di ritorno , ma l'aumentare dei casi di coronavirus mette comunque a rischio la disputa delle gare: a bloccare tutto potrebbero essere, ancora una volta, le, come già accaduto la scorsa stagione ine, in questo campionato, per- Il problema infatti è che, con i casi accertati nelle ultime ore, si sono sviluppati dei veri e proprinei club: tre sono accertati a(11 casi),(10 casi) e(9 casi), altri due sono possibili a(6 casi) esponda granata (3 casi) e su questi stanno vigilando le Asl. Se peri campani hanno già chiesto il rinvio, incassando per ora dalla Lega un no secco (il calendario non è in discussione), il rischio è che le autorità sanitarie fermino anche le altre squadre impegnate in trasferta: dunque anchepotrebbero non essere disputate, seguendo quindi l'iter che abbiamo già visto per Juve-Napoli della scusa stagione (il Giudice Sportivo decreterà la sconfitta a tavolino, successivo ricorso e possibile ridisputa della gara).- Attesa dunque per idi oggi, che potrebbero far emergere nuove positività e dunque rendere ancor più concreto un rischio di stop da parte delle Asl, chiamate a decidere se le formazioni in trasferta potranno mettersi in viaggio o dovranno essere poste in quarantena. Un ultimo giro di test che tiene la Serie A con il fiato sospeso.