Prosegue il programma della, aperta ieri dal successo del Milan sul Lecce a San Siro, e alle 15si affrontano al Bluenergy Stadium di Udine.Friulani e lombardi divisi da due punti in classifica, 10 punti per i bianconeri di Kosta Runjaic e 8 per i nerazzurri di Simone Inzaghi: un successo proietterebbe l'Udinese momentaneamente in vetta solitaria, qualora invece vincesse l'Inter raggiungerebbe a quota 11 l'attuale coppia di vertice Torino-Milan (granata in campo domani contro la Lazio).Entrambe le squadre nell'ultimo turno hanno incassato la prima sconfitta in questo campionato, i friulani contro la Roma e i lombardi contro il Milan nel derby.

: Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Zemura; Thauvin, Davis.. Runjaic.: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.. Inzaghi.