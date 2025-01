AFP via Getty Images

La 22esima giornata della Serie A 2024/25 prosegue con il match delle 15: al Bluenergy Stadium c'èI friulani di Kosta Runjaić hanno 26 punti ma non vincono dal 23 dicembre contro la Fiorentina, da lì tre pareggi (Torino, Verona, Atalanta) e l'ultima brutta sconfitta di Como (4-1).I giallorossi di Claudio Ranieri di punti ne hanno 27 e arrivano da cinque risultati utili consecutivi in campionato (3 vittorie e 2 pareggi), ma vogliono cancellare la sconfitta rimediata giovedì contro l'AZ Alkmaar in Europa League.: Sava; Kristensen, Bijol, Touré; Rui Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin, Lucca.: Runjaic.

: Svilar; Celik, N'Dicka, Mancini; Rensch, Koné, Pisilli, Angelino; Pellegrini, Baldanzi; Dovbyk.: Ranieri.