è uno dei match domenicali validi per la 22esima giornata della Serie A 2024/25: calcio d'inizio al Bluenergy Stadium di Udine alle 15, dirige l'incontrodella sezione di Seregno, su Calciomercato.com gli episodi dah. 15.00: Sozza: Mondin - Bercigli: Arena: Serra: Maresca- Giallo a Karlstrom per fallo su Dovbyk: era diffidato, salterà la prossima partita con l'Udinese.- Rigore per la Roma: mani di Kabasele in marcatura di Pellegrini, decisione corretta.

- Gol annullato alla Roma: segna Dovbyk, ma l'attaccante ucraino è in posizione di fuorigioco.- Lucca segna ancora ma a gioco fermo per un precedente fallo su Ndicka.Lungo check del VAR per il gol di Lucca, in sospetto fuorigioco, così come il compagno di squadra Bijol. Alla fine il VAR e Sozza convalidano la rete.