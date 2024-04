Serie A, UFFICIALI: gli orari della 34esima gioranta. Inter-Torino sabato alle 15. Juventus-Milan alle 18

La grande attesa è finalmente terminata e gli ultimi dubbi sulsono stati sciolti. Dopo due giorni di grande dibattito legato soprattutto al recupero dei minuti finali di Udinese-Roma (schedulati fra le polemiche per il 25 aprile 2024 alle ore 20) e per la data finale di Inter-Torino, match che, in caso di non vittoria dell'Inter nel derby contro il Milan sarà il secondo match point scudetto della formazione nerazzurra (con conseguente festa per le vie della città milanese), si è arrivati ad una quadra finale.

Radio Serie A ha diramato le date ufficiali con, la partita divenuta chiave nella compilazione dei calendari è stata quindi inserita nello slot delle ore 15 del sabato 27 aprile con calcio d'inizio a San Siro in contemporanea con Lecce-Monza., il secondo big match chiave sia per la lotta scudetto (nel caso in cui l'Inter non vinca né il derby, né con il Torino) che per la corsa al secondo posto sarà invece in programma sabato alle ore 18. C'era attesa anche per l'orario di Napoli-Roma, legato anche al discorso recupero, che sarà in programma domenica 28 aprile alle 18.