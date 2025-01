Venezia-Verona LIVE le formazioni ufficiali: Candé e Zerbin titolari, Pohjanpalo c'è e sfida Tengstedt

Getty Images

Gara delicatissima al Penzo in questa serata di fine gennaio: di fronte il, penultimo in classifica in Serie A con 15 punti, e il, appena sopra con 19. Il derby del Nord-Est mette in palio punti pesantissimi in ogni caso, dato che una vittoria degli arancioneroverdi di Eusebio Di Francesco darebbe un'accelerata nel tentativo di rimonta salvezza, mentre un successo dei gialloblù farebbe respirare Paolo Zanetti e inguaierebbe i lagunari.Per il Venezia ci sono i nuovi acquistiin difesa esulla fascia destra, confermato in avantinonostante la trattativa con il Palermo. Con il finlandese c'è Oristanio, che ha vinto il ballottaggio con Yeboah. Nel Verona conferme per la formazione delle ultime uscite,supportati da Suslov. Sulla fascia sinistra la spuntasu Lazovic.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Venezia-Verona in diretta su Dazn

GUARDA SU DAZN

: Stankovic; Idzes, Candé, Haps; Zampano, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Zerbin; Pohjanpalo, Oristanio. All. Di Francesco.: Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Serdar, Bradaric; Suslov, Tengstedt, Sarr. All. Zanetti.