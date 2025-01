Chi è Fali Candé, il nuovo acquisto del Venezia

AFP via Getty Images

Dopo l’arrivo di Condé dallo Zurigo,in seconda divisione francese in prestito con diritto di riscatto: piede mancino, può giocare anche da terzino sulla fascia sinistra e all’occorrenza spostarsi qualche metro più avanti sulla linea dei centrocampisti.- Nato in Guinea-Bissau e cresciuto calcisticamente in Portogallo,. Nel 2018 si è trasferito al Portimonense, con cui ha totalizzato 79 presenze tra l’Under 23 e la prima squadra, segnando 3 gol e fornendo 3 assist per i compagni. Nel gennaio 2022 si è trasferito in Francia, al Metz, giocando 85 partite in tre anni alle quali si aggiungono anche un gol e 5 assist. 25 presenze in nazionale, con la quale

- Dopo la firma sul contratto, ecco le prime parole di Candé da nuovo giocatore del Venezia: “Sono davvero entusiasta di essere qui e di iniziare questa nuova avventura in un club così importante.. Ho avuto l'opportunità di visitare rapidamente la città e lo stadio Penzo: entrambi mi hanno lasciato senza parole; sono meravigliosi, straordinari. Ai tifosi voglio dire di continuare a credere in noi, perché faremo tutto il possibile per raggiungere il nostro obiettivo”.