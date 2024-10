Getty Images

IL TABELLINO

Si chiude l'e nel posticipo del lunedì si affrontano, calcio d'inizio. Gli scaligeri di Paolo Zanetti, 9 punti in classifica, sono tornati alla vittoria contro il Venezia nell'ultimo turno dopo tre sconfitte consecutive. In difficoltà invece i brianzoli di Alessandro Nesta, penultimi in classifica con soli 4 punti conquistati finora e nessuna vittoria in campionato.: Montipò; Tchatchoua, Magnani, Ghilardi, Bradaric; Duda, Belahyane; Suslov, Tengstedt, Lazovic; Mosquera.. Zanetti.

: Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Caprari, Mota; Djuric.. Nesta.: Federico Dionisi della Sezione de L'Aquila.