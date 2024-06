Serie B, Balata: "Seconde squadre? Contrari dal 2018, il Milan non c'entra"

Lariparte con una seconda squadra in più. E' stata ufficializzata l'ammissione del- nuova formazione dei rossoneri - al campionato 2024/25, a seguito della non ammissione dell'Ancona, che diventa così la terza Under 23 a prendere parte alla terza divisione.Il Diavolo raggiunge infatti, le tre squadre sono state suddivise nei tre gironi della Serie C poiché, da regolamento, non possono essere inserite nel medesimo raggruppamento: la Juve ha traslocato ancora finendo nel girone C, quello in cui militano club di sud e isole, l'Atalanta è rimasto nell'A mentre il Milan ultimo arrivato è stato assegnato al B.

SERIE C 2024/25: I GIRONI

- L'avvento di una nuova seconda squadra, però, non è stato gradito dalla, che da tempo combatte questo scenario ritenendolo una gravissima violazione statutaria. A riguardo, ieri, la Lega B ha diramato un comunicato ufficiale QUI riportato.- La contrarietà della Serie B a fatto storcere il naso a più di qualche tifoso milanista, che accusava il presidente della Lega B,, di avere rivelato la contrarietà del campionato cadetto alle seconde squadre solo ora in concomitanza con l'iscrizione del club rossonero.

Una posizione smentita però dai fatti, come ha voluto ribadire lo stesso Balata rispondendo su X (ex Twitter) alle critiche di un tifoso: "V. Si informi meglio. Per violazione dello statuto FIGC. E abbiamo costantemente contestato anno per anno questa ed altre violazioni.".