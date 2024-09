Getty Images

La quinta giornata di Serie B si chiude con le ultime quattro partite del turno, tutte le squadre scendono in campo alle 15. O meglio, quasi tutte:E' il match più atteso, quello che può consegnare ai toscani la vetta solitaria della classifica, ma la gara non riesce a rispettare il timing e a cominciare con gli altri tre match che si disputano in contemporanea (Cosenza-Sampdoria, Reggiana-SudTirol e Carrarese-Sassuolo). Il motivo?- Il colpo di scena arriva quando le squadre sono in campo e tutto sembra pronto per il calcio d'inizio:e così giocatori e componenti delle panchine vengono richiamati negli spogliatoi dal direttore di gara,di Bergamo.

- Come annunciato dallo speaker dell'Arechi, il calcio d'inizio viene posticipato alle 15.30, ma la problematica non viene risolta e così si slitta ancora allecon le squadre costrette a un riscaldamento supplementare.- Lo slittamento della gara ha scatenato la rabbia dei tifosi, sia quelli presenti sugli spalti dell'Arechi (dalla curva è partito il coro "finiamo a mezzanotte") sia quelli da casa che hanno manifestato sui social il disappunto per il ritardo, invocando l'inizio dell'incontro senza il VAR.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui