Serie B, i bookie puntano sull'immediato ritorno in Serie A del Sassuolo: Cremonese e Palermo in quota promozione

E' destinato a durare un solo anno il "purgatorio" indel. La squadra neroverde, affidata da questa stagione all'ex campione del mondo Fabio Grosso, guida il torneo cadetto grazie alle otto vittorie conquistate nelle ultime dieci partite e secondo gli esperti è la principale favorita per il primo posto finale: la sua vittoria del campionato si gioca a 1,65. Convincono ancheche inseguono in classifica - attardate di un punto - il Sassuolo: il primo posto finale della squadra toscana (che manca dalla Serie A dal 1991), allenata da Pippo Inzaghi, è in lavagna a 4,50, quello dei liguri di D'Angelo a 4. In ripresa - ma comunque decisamente meno accreditato - il Bari, che dopo le prime due giornate di campionato non ha più perso (quattro vittorie e otto pareggi): un suo successo del campionato di Serie B vale addirittura 40 volte la posta puntata.

Per quanto riguarda le chance promozione, oltre alle tre squadre già citate, sono in particolarea ispirare fiducia nelle quote Antepost. Il passaggio in Serie A dei grigiorossi, che al momento occupano la quinta posizione, è in lavagna a 2,50, stessa quota proposta per il salto di categoria del Palermo, che però ha vinto una sola delle ultime sette partite giocate. La promozione in Serie A del Cesena - che ha in organico il capocannoniere del campionato, Shpendi - si gioca invece a 2,75.