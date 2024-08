Getty Images

Serie B: Juve Stabia in testa da neo-promossa, vince anche il Cesena

Redazione CM

6 minuti fa



Dopo le prime tre giornate di campionato in Serie B non ci sono più squadre a punteggio pieno. Grazie a un gol di Piscopo, la Juve Stabia batte l'altra neo-promossa Mantova e raggiunge al primo posto in classifica la Reggiana con 7 punti. Uno in più del Cesena, che sconfigge il Catanzaro con una rete per tempo di Kargbo e Adamo, agguantando Salernitana e Sudtirol a quota 6.



Nel terzo e ultimo posticipo di questo turno infrasettimanale lo Spezia pareggia 0-0 a Cosenza. All'ultimo posto in classifica con un solo punto ci sono Bari e Sampdoria, che si sfidano nell'anticipo di sabato alle ore 18: si tratta dell'ultima spiaggia per l'allenatore blucerchiato Andrea Pirlo, sulla cui panchina si allungano le ombre di Andreazzoli e Sottil.