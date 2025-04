Inter-Cagliari LIVE,ì leformazioni ufficiali: fuori Bastoni. Arnautovi, Zalewski e Frattesi dal 1'

Getty Images

Nessun passo falso, dopo l'inciampo di Parma. L'di Simone, reduce dalla storica vittoria nell'andata dei quarti di di finale di Champions League a Monaco contro il Bayern ma anche dalla rimonta del Tardini, scende in campo oggia San Siro, contro ildi Davide, nell'anticipo dellapoi mancheranno sei turni alla fineinevitabile che il pensiero corra alla decisiva sfida di mercoledì sera contro i bavaresi, ma in campionato i nerazzurri non possono sbagliare, visto che il Napoli, impegnato lunedì in casa contro l'Empoli, insegue a soli tre punti di distanza, in una lotta scudetto serratissima, e che il calendario dei milanesi, tra Champions e Coppa Italia, appare molto più fitto e complicato. Dopo tre impegni di fila in trasferta, i campioni d'Italia tornano a giocare in casa, contro i sardi sestultimi in classifica con 6 lunghezze di margine sulla zona retrocessione: l'obiettivo è allungare provvisoriamente a +6. Nel prossimo turno l'Inter gioca a Bologna a Pasqua.

Inter-CagliariSommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Zalewski, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Arnautovic, Lautaro. All. Inzaghi.Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola.Di Bello