La Sampdoria ospita il Palermo nella dodicesima giornata di Serie B. Una sfida che nel 2010, in Serie A, valeva la qualificazione alla Champions, ora vale punti preziosi per entrambe le squadre nel campionato cadetto. Secondo gli esperti di 888sport e Betflag, in quota regna l’equilibrio: la vittoria dei padroni di casa si gioca tra 2,70 e 2,80 mentre il successo dei siciliani oscilla tra 2,47 e 2,60. Nel mezzo il pareggio, uscito in quattro degli ultimi sei scontri diretti, offerto a 3,25. I rosanero vengono da un pareggio e una sconfitta e avranno bisogno di punti per tornare a sognare la promozione diretta, mentre i doriani cercano il terzo successo stagionale per uscire dalla zona retrocessione. Entrambe le squadre hanno segnato negli ultimi quattro turni, e per questa partita il Goal si gioca a 1,77 contro il No Goal a 1,97. Tra i risultati esatti, in cima alla lavagna c’è l’1-1 a 6,25, seguito dall’1-0 del Palermo a 8 e dall’1-0 degli uomini di Pirlo, che paga 8,50 volte la posta.