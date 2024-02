Serie B: Strefezza-gol, il Como irrompe nelle quote per la promozione. Il Parma blinda il primo posto

Un Gabriel Strefezza in più per Fabregas e Roberts. Il nuovo acquisto arrivato da Lecce ha messo subito la firma sulla vittoria per 1-0 del Como contro la Ternana, che è valsa il sorpasso al terzo posto ai danni del Venezia. La promozione in Serie A dei lombardi si gioca ora a 2, dietro solo al Parma, sempre più primo e proposto a 1,05, Cremonese, in lavagna a 1,50, e Venezia, offerto a 1,75. Stabile a 2,75 il Palermo, in un buon momento di forma con sette punti raccolti nelle ultime tre partite. Si complica sempre di più, invece, il cammino della Sampdoria, fermata in casa dal Modena: sale d 13 a 15 l’ipotesi Serie A per i blucerchiati di Pirlo. Il Parma resta in pole anche nelle quote per la vittoria del campionato: dopo il successo nello scontro diretto con il Venezia, il primo posto è sceso da 1,45 a 1,35. La squadra che sembra poter minacciare maggiormente gli emiliani è la Cremonese, proposta a 3,75, reduce da quattro vittorie di fila e distante quattro lunghezze. Più lontana nelle quote il Venezia a 6.50, mentre si sale a 10 per il Como e il Palermo.