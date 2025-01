Serie B LIVE: 4 partite con in campo Mantova, Cremonese, Frosinone e Salernitana. Poi Bari-Brescia

La 22esima giornata di, aperta ieri dalla vittoria esterna del Cesena sul campo della Sampdoria, propone 5 gare nel pomeriggio del sabato: le prime 4 alle 15, con la squadra più accreditata in campo che risponde al nome di, quarta in classifica, di scena allo Zini contro ilpenultimo. Poj il fanalino di codache ospita la, la sfida fra colori simili tra i gialloblù dele i giallazzurri del, entrambe a quota 24 assieme al Brescia fra 13esimo e 15esimo posto.Proprio ilchiude la giornata andando in casa delottavo, ultima posizione valida per i playoff un punto sopra Palermo e Carrarese.

