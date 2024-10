Serie B LIVE: alle 19.30 Sudtirol-Frosinone. Alle 20.30 Pisa, Sampdoria e Palermo

4 minuti fa



Dopo le partite di ieri, termina oggi con quattro sfide la 12esima giornata di Serie B, che va in scena nell'infrasettimanale: apre alle 19.30 il Frosinone ultimo in classifica, che va a Bolzano sul campo del Sudtirol per accorciare la classifica. Alle 20.30 altre tre gare: in campo la capolista, il Pisa di Filippo Inzaghi, che ospita il Catanzaro in risalita, per conservare i 4 punti di vantaggio sul Sassuolo, mentre Sampdoria e Palermo, in zona playoff, vogliono accorciare dalle prime posizioni nelle rispettive trasferte di Cittadella e Mantova