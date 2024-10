Milan, Fonseca non ha migliorato nulla rispetto a Pioli. Ma la colpa non è solo sua

Seppur con una partita in meno rispetto alle concorrenti, dopo sole 9 partite il ritardo dalla capolista Napoli è di 11 punti;, perdendo in pieno recupero sul campo dell'Atalanta e finendo sempre a -11 ma dall'Inter di Simone Inzaghi. Numeri impietosi, che da un anno all'altro rimangono inalterati ePrendendo in considerazionedel Milan, edizione 2024-2025, tra campionato e Champions LeagueCerto, di contro ci sono 4 gol realizzati in più - passando da 16 a 20 – per i quali è semplicemente cambiata la distribuzione.tra il reparto di centrocampo e quello offensivo e si sta spendendo tanto, forse troppo, in fase di non possesso. L'altra grande differenza rispetto alla stagione scorsa è che la quasi totalità dei gol segnati e propiziati è scivolata sulle spalle di Christian Pulisic, che pure nel passato campionato partì alla grande – 4 reti e 2 assist nelle prime 10 giornate di campionato – ma che oggi si sta facendo carico pure di mascherare la scomparsa di Rafa Leao.Molti dei calciatori scelti, sulla carta, per favorire le idee di Pioli sono ancora oggi dei punti fermi nella squadra di Fonseca che, al netto del comprensibile tentativo di difendere il suo lavoro, non sta riuscendo ad attecchire col suo credo.Oltre ad aver assistito alla completa scomparsa dai radar di Loftus-Cheek.Più si guardano le caratteristiche dei difensori centrali, dei centrocampisti e pure degli esterni offensivi del tridente e più ci si rende conto che non siano adatti per le idee di Fonseca come non lo erano per Pioli. A fine ottobre il Milan è quasi fuori dalla corsa Scudetto e le colpe di giocatori e allenatori sembrano essere quello meno evidenti.