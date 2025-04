Serie B LIVE alle 15: in programma due partite

23 minuti fa



Sono due le partite di Serie B in programma oggi, domenica 27 aprile. Dopo le otto gare di venerdì ne mancano solo due per chiudere la 35a giornata di campionato, e si giocano entrambe alle 15: da una parte c'è Catanzaro-Palermo per quello che è uno scontro diretto con vista sulla Serie A, entrambe le squadre sono in piena zona playoff e separate da soli 3 punti. Dall'altra parte il Südtirol a caccia di punti per la salvezza ospita la Juve Stabia quinta e a -6 dalla Cremonese quarta.