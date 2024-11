Serie B: Palermo e Sampdoria perdono ancora terreno nelle quote promozione, il Sassuolo si conferma il favorito

20 minuti fa



Tre vittorie nell'ultima giornata per le prime tre della classe in Serie B. Il Pisa è ancora capolista, ma il Sassuolo, secondo, è in “pole” sulla lavagna dei bookmaker per la vittoria del campionato, a 1,88 su 888sport contro il 3,55 dei toscani. Gli emiliani si confermano davanti a tutti anche nelle quote promozione, a 1,07.



Sempre in scia gli uomini di Pippo Inzaghi a 1,72, ancora davanti allo Spezia – terzo in classifica e ancora imbattuto – sceso da 2,25 a 2,05. Avanza, in lavagna, anche il Cesena, visto a 2,85 contro i 4,50 della settimana scorsa. Perdono invece ancora terreno il Palermo, a secco di vittorie da tre partite e salito da 2,50 a 2,60, e la Sampdoria che passa da 4,25 a 5 dopo la seconda sconfitta consecutiva. Stesso ruolino di marcia per la Cremonese nelle ultime due giornate, ma i lombardi sono stabili a 2,75.