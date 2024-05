Serie B, playout: le quote sorridono al Bari nell'andata contro la Ternana

Una doppia sfida che vale la permanenza inNella gara di andata dei playout il Bari ospita una Ternana forte del vantaggio della posizione in classifica. La vittoria del doppio confronto è in perfetto equilibrio, con entrambe le formazioni a 1,85 su Sisal, mentre per il primo atto sarà decisivo il fattore campo: le quote per la vittoria dei pugliesi al San Nicola oscillano fra 1,85 e 1,92, il pareggio è offerto a 3,40, mentre il San Nicola espugnato dagli umbri vale 4,35 volte la postaI bookmaker si aspettano una partita con pochi goal, dove l'Under, a 1,70, prevale sull'Over a 2,04. Il successo degli uomini di Iachini per 1-0 e il pareggio 1-1 sono i due risultati esatti più quotati, a 6,50 sulla lavagna. La vittoria della squadra di Breda per 0-1 è invece offerta a 10,50.

MARCATORI – Il successo interno dei biancorossi potrebbe arrivare con un goal di Giuseppe Sibilli, proposto a 2,68. Sul fronte umbro fiducia in Filippo di Stefano, per cui una marcatura vale 4,85 la posta giocata.