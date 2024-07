Bonus senza deposito immediato 2024: tutti i migliori a confronto

In questa guida esploreremo i migliori bonus senza deposito disponibili nel 2024, fornendo una panoramica dettagliata delle offerte di benvenuto senza alcun versamento iniziale. Che tu preferisca i bonus senza deposito per il casinò, le scommesse sportive, le slot o il poker online, ti spiegheremo come ottenere queste promozioni al momento dell'apertura del conto. Discuteremo anche dei vantaggi e degli svantaggi di ciascuna offerta, fornendo le migliori strategie per sfruttarle al meglio.

Nella tabella a seguire, trovi un rapido confronto tra i più interessanti bonus senza deposito disponibili a luglio.

Analisi e confronto dei top bonus senza deposito: la nostra prova e opinione

Snai: 15€ senza deposito alla registrazione

Nelle prossime righe parleremo dei migliori bonus senza deposito del mese di luglio 2024. I criteri usati per la selezione sono diversi e, riteniamo, tra i più significativi per il giocatore: i requisiti di puntata, le modalità di registrazione, la scadenza dell’offerta, la quantità di free spin disponibili e altri ancora… Insomma, tutti quei parametri importanti che i casinò e i siti scommesse online evidenziano nei loro termini e condizioni.A questo punto, procediamo alla comparazione dei top bonus senza deposito del mese corrente. Per scoprire il tuo portale di gioco ideale, ti suggeriamo di leggere con attenzione le caratteristiche, i vantaggi e gli svantaggi dei migliori bonus casinò senza deposito qui descritti.

L'operatore Snai offre un bonus senza deposito alla registrazione pari a 15€. Hai capito bene: per ottenere l'incentivo è sufficiente la semplice iscrizione alla piattaforma online. L'incentivo è interessante perché spendibile in diversi comparti: 5€ nelle Scommesse sportive, 5€ al Casino Blu e 5€ alle Slot Rosa, caratteristica che ti consentirà di familiarizzare subito con i giochi di più sezioni. Il bonus immediato senza deposito di Snai è poi cumulabile a un welcome bonus a scelta tra quelli disponibili sul sito: dal bonus Casino fino a 1000€ al Bonus Sport fino a 600€.

Leovegas: 50 Free Spins (5€) senza deposito per giocare alle slot

Tra i casino con bonus senza deposito Leovegas ha il suo posto d’onore. Ai nuovi iscritti, l’operatore propone 50 Free Spins senza deposito cosi erogati: 10 giri gratis alla registrazione spendibili sulla slot Big Bass Bonanza e ulteriori 40 giri, sempre senza deposito, alla convalida del conto gioco.

Considerato che i 50 spin hanno un valore di 0,10€ ciascuno, il bonus slot senza deposito di Leovegas ha un valore complessivo di 5€. L’offerta di benvenuto casino del Leone si completa con la possibilità di ricevere ulteriori 1500€ e 200 spin su 3 versamenti: buono il requisito di puntata a 35x.

Sisal: 5000€ gratis alla verifica dell’account

Per ottenere il bonus senza deposito scommesse di 5000€ offerto da Sisal devi iscriverti sul sito compilando l’apposito form di registrazione, quindi attendere la verifica dell’account da parte del concessionario.

Questo bonus benvenuto scommesse senza deposito si distingue per il celebre quiz “Salva il Bottino” e per la possibilità di conquistare una somma ragguardevole, a condizione di rispondere correttamente alle domande poste e di farlo entro 20 giorni dall’inizio del gioco. L’originalità del bonus al deposito, inoltre, sta nella struttura duplice dell’incentivo: fino a 70€ sulla prima ricarica + un ulteriore bonus progressivo di 730€ in 35 settimane.

Better: 50€ senza deposito immediato in circa 60 minuti

Se desideri giocare alle slot con bonus senza deposito, Better ne offre uno conveniente. Si tratta di un extra bonus di 500€ rivolto ai nuovi iscritti con SPID e spendibile su alcune slot online dell’operatore.

La caratteristica precipua del bonus senza deposito immediato Better/Lottomatica è questa: il cliente lo riceve dopo circa 60 minuti dalla registrazione SPID. Unico neo, un rollover di 50x, un po’ sopra la media di mercato. D’altro canto è pur vero che il bonus immediato senza deposito e senza documento di Better si aggiunge ai 2000€ ottenibili sul primo versamento, il cui rigioco scende a 40x.

Netbet 200 euro senza deposito immediato sulle slot machine

Altrettanto allettante, anche se di importo più basso rispetto al precedente, è il bonus casinò senza deposito di 200€ immediati per i nuovi giocatori che si iscrivono su Netbet. Questo fun bonus può essere utilizzato su una selezione di popolari giochi, tra cui Fowl Play Gold, Rise of Olympus, Fruit Shop, Book of Ra Deluxe, Starburst, Reactoonz ed Esqueleto Explosivo 2. Il bonus viene accreditato immediatamente e ha una validità di 2 giorni dalla data di registrazione. Nota leggermente a sfavore è il suo requisito di scommessa abbastanza elevato, infatti, deve essere rigiocato almeno 60 volte. NetBet offre anche un bonus extra per i giocatori che effettuano un versamento minimo di 20€. Questo fun bonus consiste nel 100% sull’importo versato, fino a un massimo di 200€, e ha un requisito di scommessa leggermente inferiore (40 volte) rispetto all’offerta senza deposito. Perché consigliamo questo bonus senza deposito immediato? Nonostante il wagering abbastanza elevato, è una delle pochissime promo senza deposito che può essere giocata su una lista di slot machine davvero popolari.

Betsson: 50€ gratis alla registrazione

Nuovi giocatori registrati possono ottenere un Fun Bonus senza deposito Sport di 50€. Ricevono 10€ subito e altri 10€ ogni Lunedì per 4 settimane dopo la convalida del conto. Il bonus deve essere utilizzato per scommesse multiple prematch (minimo 8 eventi, quota 1.50) entro 3 giorni dall'assegnazione.

Il massimo convertibile in Real Bonus è 10€, che deve essere rigiocato su scommesse multiple (minimo 5 eventi, quota 1.50) entro 7 giorni dalla conversione. Questo fun bonus è disponibile esclusivamente per i nuovi giocatori che risiedono in Italia.

Goldbet: 1000€ senza deposito con SPID

Se sei tra i giocatori che cercano un bonus immediato senza deposito e senza documento, il casino Goldbet fa al caso tuo. La precondizione per godere di tale incentivo è la registrazione on line tramite SPID. Il nuovo iscritto trasmette l’identità digitale all’operatore, e quest’ultimo lo ripaga con 1000€ di bonus casinò senza deposito immediato.

Anche se l’incentivo va rigiocato 50 volte, è indubbio che la cifra erogata dal concessionario sia piuttosto ricca; e il valore massimo del bonus 1000€ (al deposito) con rollover 40x rende il welcome bonus casino di Goldbet una formula d’ingresso da tenere in debita considerazione.

Netwin: 100€ gratis alla convalida del documento

Un casino online con bonus senza deposito che ci ha colpiti è Netwin. L’incentivo di 100€ dedicato ai nuovi utenti si ottiene alla convalida del documento. Qualcuno potrebbe storcere il naso immaginando tempi di validazione lunghi. Invece: la convalida del documento d’identità sulla piattaforma online Netwin richiede poche ore a contare dall’invio.

Il bonus gratis di Netwin si divide tra 5€ real bonus per lo Sport e 95€ fun bonus per il Casinò, erogato automaticamente entro 3 giorni dalla verifica del conto.

Betflag: fino a 150€ senza deposito scommesse

Su Betflag, è possibile ottenere fino a 150€ di bonus senza deposito alla registrazione. L'importo totale varia in funzione del processo di registrazione. Gli utenti che sceglieranno la registrazione classica otterranno un bonus di 50€ senza deposito, mentre si possono ottenere 100€ senza deposito con SPID e 150€ con CIE. Regola in comune? Tutti i bonus sport senza deposito (a prescindere dalla registrazione scelta) verranno accreditati in 5 mini bonus. Questa offerta senza deposito richiede una scommessa unica con quota minima di 5 e deve essere utilizzata entro tre giorni dall'attivazione. La registrazione con SPID o CIE consente l'accesso a queste promozioni esclusive, garantendo dei vantaggi extra per iniziare a scommettere senza alcun deposito iniziale.

Tipologie di bonus senza deposito

Fun bonus senza deposito

Real Bonus senza deposito

Slot con bonus senza deposito e giri gratis

Bonus senza deposito casino Live

Codici bonus senza deposito

App con bonus senza deposito

Daily Bonus senza deposito

Come abbiamo valutato i bonus senza deposito di luglio

Importo del Bonus

Rollover del Bonus

Validità dei giochi e percentuale di rigioco

Puntata minima e puntata massima

Processo di registrazione

Come ottenere i bonus senza deposito AAMS-ADM

Accedi al sito Clicca su “Registrati” o “Iscriviti” Compila i campi di registrazione (dati personali, cellulare, domanda sicurezza) Scegli il bonus benvenuto senza deposito Invia il documento

Invio documenti obbligatorio per la tutela dei minori

Vantaggi e svantaggi dei bonus senza deposito

Dove usare il Bonus Senza Deposito: le categorie di giochi validi ed esclusi

Come avrai intuito, esistono svariate tipologie di bonus senza deposito. Nel prosieguo della nostra guida descriveremo le principali e faremo alcuni esempi per illustrare incentivi quali Daily bonus, codici bonus e free spin che non richiedono versamenti da parte del giocatore.I Fun bonus senza deposito sono crediti virtuali che l’operatore carica sul conto gioco dei clienti. Tali crediti non sono prelevabili, almeno finché non verrà soddisfatto il rollover stabilito dal concessionario. Tra i migliori fun bonus senza deposito in circolazione annoveriamo i 15€ Free Snai alla registrazione.Il bonus casino senza deposito, spalmato su diversi comparti, ha un requisito di conversione pari a 20x: in altre parole va rigiocato “solo” 20 volte.In linea generale i real bonus senza deposito sono incentivi prelevabili che derivano dalla trasformazione del fun bonus in bonus reale; tale trasformazione avviene rigiocando il bonus virtuale “n” volte (il numero varia a seconda dell’operatore).Una volta ottenuto il bonus real sul proprio conto, la maggior parte dei concessionari, tra cui il già citato Snai e il concorrente Sisal Matchpoint, richiedono di rigiocare il denaro reale almeno una volta prima di poterlo prelevare senza ulteriori limitazioni.Nel mese di luglio 2024, tra i migliori bonus casino senza deposito che offrono giri gratis alle slot abbiamo inserito Goldbet. Il motivo sta nei 500€ immediati in Play Bonus Slot che si ottengono con la registrazioni spid.Quest’ultima potrebbe non piacere ai nostalgici della registrazione classica, ma l’accredito di una tale somma per girare gratis entro un’ora dall’iscrizione può far gola a molti utenti, specie se appassionati di macchinette online.I bonus senza deposito casino Live sono rivolti agli utenti che amano sfidare i giocatori in carne ed ossa, naturalmente sempre online. Per loro esistono sezioni specifiche sui portali gioco dei principali concessionari, dove si entra in stanze virtuali per puntare in tempo reale e interagire con croupier e dealer professionisti.Tra questi c’è Leovegas, con un’offerta bonus casino live fino a 2000€ per sedere ai tavoli dal vivo di Roulette, Blackjack, Baccarat, Game Shows e altro.I codici bonus senza deposito sono stringhe alfanumeriche da digitare manualmente, o da selezionare se già presenti al momento della registrazione. Quando si sceglie il bonus senza deposito casino, dunque, sarà sufficiente inserire la stringa indicata nel campo apposito per prenotarne l’accredito.A nostro avviso Netbet offre il migliore codice bonus (CASINO1) tra quelli disponibili al momento; esso attiva un ottimo bonus da 600€ in 3 soluzioni + 200 giri gratuiti, e poi la promozione dura ben 30 giorni.I casino bonus senza deposito offrono anche la possibilità di beneficiare del bonus con la registrazione tramite App. Di solito sui portali online c’è una sezione apposita dove puoi scaricare l’app mobile per sistemi Android e iOS. Effettuato il download non devi fare altro che accedere all’applicazione su smartphone e scegliere il bonus immediato senza deposito che preferisci.Betflag è tra i bookmaker che offrono questa possibilità su tanti comparti di gioco: scommesse, casino, casino live, slot bonus senza deposito immediato. Per ottenere il massimo dell’incentivo senza bonus tramite app Betflag utilizza la registrazione CIE.I Daily Bonus senza deposito sono giri gratis quotidiani a una slot o a una ruota della fortuna online. Da non confondersi con i free spins, questi bonus consentono di vincere diversi premi e sono utilizzabili in tutte le sezioni del portale (slot, casino, bingo, sport).Tra i “siti scommesse in Italia” che offrono daily bonus scegliamo Snai, e per il valore del premio massimo pari a 500€ e per la struttura del gioco, che propone all’utente diverse fasce di vincita in funzione dei giorni consecutivi di Accesso, anche tramite app.Qui di seguito descriviamo i criteri utilizzati nella selezione dei più apprezzati bonus senza deposito di luglio. Per ulteriori approfondimenti rimandiamo anche alla nostra pagina “recensioni siti scommesse”.Nel valutare un bonus senza deposito, il valore monetario dell’incentivo è uno dei parametri da prendere in considerazione. L’importo del bonus da solo non basta; certo è, tuttavia, che la generosità del concessionario e la convenienza dell’offerta passa anche dalla quantità di denaro o di free spin erogati.Poi, ovviamente, dipende dal giocatore. Per alcuni, la certezza di ottenere il bonus senza deposito Snai di 15€ è già allettante; altri preferiscono tentare la sorte e provare a ottenere fino a 5000€ senza versamento iniziale con Sisal.Altro criterio fondamentale nella scelta del bonus senza deposito o di qualunque altro incentivo che non richiede versamenti iniziali è il rollover del bonus. Noto anche come “requisito di puntata” e “wagering”, esso indica quante volte devi scommettere l’importo del fun bonus per trasformarlo in bonus reale e dunque in denaro prelevabile.Forse, chi sceglie guardando soprattutto a questo criterio preferirà il rollover Snai 20x al rollover Netbet 40x, nonostante quest’ultimo operatore offra 200 giri gratis alle slot.Quando scegli un bonus senza deposito, che sia casino, casino live, slot, bingo o sport, bada alla validità dei giochi, e cioè che il bonus ti consenta di puntare sui prodotti e sulle categorie di tuo interesse. Per esempio, l’offerta Eurobet, che combina scommesse e casino, potrebbe risultare un ibrido agli occhi dei puristi delle slot.Prima di sottoscrivere bonus senza deposito casino o altro, dai anche un’occhiata alla percentuale di rigioco, vale a dire al numero complessivo di volte che dovrai rigiocare il bonus per farlo tuo: più tale percentuale è bassa maggiori sono le chance di accaparrarti l’incentivo.prescritte ai tavoli di gioco. Talvolta bonus senza versamento molto generosi obbligano a puntate minime piuttosto alte. Tu gioca per divertirti e punta sui bonus con puntate minime a partire da 0,10€.Quanto alla puntata massima, tieni presente che nei casino fisici arriva fino a 100 volte il limite minimo; sui siti casino bonus senza deposito, dunque sull’online, il limite di puntata massima può spingersi fino a 100.000 volte la giocata minima.Il processo di registrazione si riferisce all'iter di iscrizione a un casinò o a un bookmaker online.piuttosto che un altro, ma in alcuni casi, soprattutto nei siti di scommesse con SPID, il bonus offerto può essere più vantaggioso e quindi anche la registrazione stessa risulta un parametro importante nella valutazione dei bonus senza deposito.La procedura da seguire per ottenere i bonus senza deposito AAMS-ADM è simile su quasi tutti gli operatori:Questa è la procedura solita che troverai su casino online quali Planetwin365, Eurobet e tanti altri. Poi ci sono piattaforme, come Goldbet e Lottomatica, che velocizzano il processo con la registrazione SPID (inserimenti dati automatico e invio documento non richiesto); ed altre, come BetFlag, che offrono fino a 3 modalità di registrazione diverse: classica, SPID e CIE.Per aprire un conto gioco online in Italia devi avere compiuto la maggiore età (18 anni). Di conseguenza, l’invio del documento al concessionario online è spesso un requisito essenziale per beneficiare pienamente del bonus d’ingresso.È appunto per la tutela dei minori, dunque per un motivo sacrosanto, che nel Belpaese i bonus senza deposito immediato e senza invio documenti si contano più o meno sulle dita di una mano.In linea di massima; lo svantaggio più grande, per contro, è legato a requisiti di puntata talvolta proibitivi.Dunque è preferibile scegliere un casino online con bonus senza deposito contenuto, anche se la somma erogata è inferiore a quelle di altri casino: si pensi ai 15€ SNAI alla registrazione con rollover 20x. Ma questo ragionamento sarà poco condivisibile per gli amanti del rischio, che forse a SNAI preferirebbero il casino senza deposito bonus di Goldbet che offre 500€ con rollover 50x.

Come abbiamo detto nei precedenti paragrafi, i bonus senza deposito sono una valida opportunità per i giocatori italiani. Tuttavia, è importante sapere che questi bonus non sono disponibili per tutti i tipi di giochi. Nella maggior parte dei casi, i bonus casinò senza deposito sono limitati alle slot machine, mentre quelli per le scommesse sono limitati al calcio e hanno una quota minima specifica da rispettare.

Le slot sono il principale destinatario dei bonus alla registrazione, in quanto sono giochi con un'alta variabilità e molto graditi dai giocatori. Solitamente, l'utente non può scegliere liberamente la slot su cui spendere il proprio bonus, ma ci sarà solo una selezione di varianti disponibili (ed è molto raro incontrare titoli come Book of Ra Deluxe, Gonzo's Quest o altre slot famose).

Se dobbiamo essere onesti, ed è questo il nostro intento, sono più i giochi esclusi dalle offerte senza deposito che quelli inclusi. Ecco alcuni esempi di giochi comunemente esclusi:

■

Blackjack



■

Roulette



■

Baccarat

I nostri consigli e strategie per utilizzare i bonus senza deposito

Consigli per i bonus senza deposito scommesse

Consigli per i bonus senza deposito casino e slot machine

Varianti di bonus senza deposito su giochi di carte e bingo

Bonus aggiuntivi alla registrazione senza deposito

■

Bonus cashback: offre un rimborso in percentuale sulle puntate non vincenti, lo trovi su Starcasino, Pokerstars, Vincitu e altri



■

Programmi fedeltà: premiano gli utenti che giocano di più, lo trovi per esempio su Snai, Goldbet, Leovegas, Lottomatica



■

Bonus sul deposito: incentivo che offre una percentuale aggiuntiva (di solito 100%) sulla somma versata; vedi, per esempio, NetBet, Bwin, LeoVegas



■

Bonus nuovi giochi: promozioni rivolte ai giocatori che testano nuovi prodotti, come una nuova slot immessa sul mercato

Il miglior bonus senza deposito secondo CalcioMercato

■

10 giri gratis subito, alla registrazione



■

40 giri aggiuntivi senza deposito alla convalida del documento



■

200 spin al deposito (3 tranche)



■

1500€ sul deposito con rollover 35x inferiore alla media di mercato

Domande frequenti sui bonus senza deposito

Dopo quanto viene accreditato il bonus senza deposito immediato?

È possibile prelevare i bonus senza deposito nei casinò?

Si possono ottenere più bonus senza deposito?

I bonus casinò senza deposito sono solo per i nuovi clienti?

Ed ecco, in sintesi, strategie e i nostri suggerimenti per utilizzare al meglio i bonus senza deposito offerti dai casino e dai bookmaker online.Verifica che le quote individuali non siano troppo alte (un buon range è tra 1.50/2.00);Sulle scommesse multiple, mantieni un numero contenuto (3/4 sarebbe un buon compromesso);Guarda sempre i palinsesti validi per lo sblocco del bonus (singole, multiple, live, pre-match).Cerca un buon equilibrio tra il valore del bonus senza deposito casino/slot e la difficoltà del rollover;Preferisci offerte bonus dalla durata medio-lunga a offerte promozionali brevi, ciò favorisce un gioco meno frenetico e più consapevoleAccertati che il bonus casino senza deposito ti consenta di giocare su tavoli/slot con puntata minima bassa (da 0,10€ a 0,50€)Gli appassionati di gioco online a 360° hanno pane per i loro denti grazie alle varianti di bonus senza deposito sul bingo e sui giochi di carte. In questo senso, la citazione d’obbligo è per BetFlag: l’operatore italiano offre tanti bonus senza versamento iniziale quanti sono i comparti di gioco sul mercato.Per i cultori di poker, segnaliamo altresì il bonus poker senza deposito 888 che offre 8€ (4€ alla registrazione e altri 4€ alla validazione del documento). Da segnalare anche il bonus bingo senza deposito che con il già citato BetFlag arriva a 10€ tramite registrazione CIE e SPID.Ecco ulteriori tipologie di bonus senza deposito, come funzionano e dove trovarle.Per maggiori dettagli rimandiamo alla nostra pagina dedicata ai bonus scommesse sul deposito.Siamo giunti alle battute finali della nostra guida sui migliori bonus senza versamento casino e scommesse, ed ecco il momento della scelta del mese. A nostro avviso ilè offerto daper il casinò, nonostante il giocatore abbia “solo” 7 giorni di tempo per sbloccarlo. Ecco perché:Ed eccoci alle FAQ ricorrenti circa i bonus senza deposito più popolari della rete.I bonus senza deposito immediato, specie se ti registri con SPID o CIE, vengono accreditati nel giro di un’ora.Certamente. Ma solo dopo aver trasformato il fun bonus in denaro reale e prelevabile. A tale scopo devi soddisfare i requisiti di puntata dell’incentivo.Puoi ottenere due o più bonus senza deposito se ti registri su piattaforme online che fanno capo a bookmaker/casino diversi.Sì, sono destinati ai nuovi clienti che si registrano per la prima volta sul sito dell’operatore. Per i clienti già iscritti esistono altre forme di bonus, come il bonus cashback, i daily spin, le classifiche vip e altro.