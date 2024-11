Serie C, ufficiale: Gautieri viene esonerato dal Taranto dopo 2 vittorie

Getty Images

. La notizia è stata data dallo stesso club pugliese, che ha annunciato l'esonero del tecnico (ex Sangiuliano City, Avellino, Triestina, Pisa, Ternana, Latina, Livorno, Varese, Lanciano, Olbia e Potenza), poi passato sulla panchina del Foggia dove è già stato sostituito da Luciano Zauri.Da calciatore Gautieri ha vestito le maglie di Campania Puteolana , Turris, Empoli, Cesena, Bari, Perugia, Roma, Piacenza, Atalanta, Napoli, Pescara e Sorrento.

con 9 punti (2 in più della Juventus Next Gen) in 14 giornate di campionato frutto di 3 vittorie, 4 pareggi, 7 sconfitte e 4 punti di penalizzazione.- La società Taranto Football Club 1927 comunica che mister Carmine Gautieri è stato sollevato dall'incarico di responsabile della guida tecnica della prima squadra.Il club ringrazia mister Gautieri per l'impegno profuso nei mesi in rossoblu e gli augura le migliori fortune personali e per il prosieguo della sua carriera professionale.