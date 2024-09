Serie C: esoneri in vista per Avellino e Triestina

26 minuti fa



L'Avellino perde 1-0 in casa contro il Latina ed è penultimo in classifica nel girone C di Serie C con 3 punti raccolti nelle prime 5 giornate di campionato. A questo punto è sempre più in bilico la panchina del tecnico Michele Pazienza (in foto da calciatore ai tempi della Juventus).



Solo 3 punti in classifica ed esonero in arrivo anche alla Triestina, sconfitta 2-1 sul campo del Lecco con gol-partita di Ilari al 92°. Si tratta della quarta sconfitta consecutiva nel girone A della Serie C, che molto probabilmente risulterà fatale per il destino dell'allenatore Michele Santoni.