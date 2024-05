Serie C, Fase Nazionale dei playoff e playout: date e orari

Con una nota ufficiale lao ha reso noti gli orari delle gare del Primo Turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C, che si giocheranno su doppio confronto: le gare di andate sono in programma martedì 14 maggio, quelle di ritorno sabato 18.Come da regolamento, "il Primo Turno della Fase Play Off Nazionale si articolerà attraverso 5 incontri in gare di andata e ritorno. Le società “teste di serie” disputeranno la gara di ritorno in casa. Le società che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale le società che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale la società “testa di serie”, ai sensi delle disposizioni del Regolamento".

SABATO 18 MAGGIO - PLAYOFFore 20.30Catania-Atalanta U23Sky Sport 254 e in streaming su NOWTelecronaca Andrea CalderoniBenevento-TriestinaSky Sport 255 e in streaming su NOWTelecronaca Walter TopanCasertana-Juventus Next GenSky Sport 256 e in streaming su NOWTelecronaca Alessio ColomboCarrarese-PerugiaSky sport 257 e in streaming su NOWTelecronaca Matteo Viscardiore 21Vicenza-TarantoSky Sport 253 e in streaming su NOWTelecronaca Matteo OcchiutoDOMENICA 19 MAGGIO – SUPERCOPPA E PLAYOUTOre 17.45Cesena-Juve StabiaSky Sport 251 e in streaming su NOWTelecronaca Pietro Scognamiglio

Ore 18Novara-FiorenzuolaSky Sport 253 e in streaming su NOWTelecronaca Gioele AnniVis Pesaro-RecanateseSky Sport 254 e in streaming su NOWTelecronaca Fabio Fabrettiore 20.30Potenza-Monterosi TusciaSky Sport 251 e in streaming su NOWTelecronaca Andrea DistasoMonopoli-Virtus FrancavillaSky Sport 252 e in streaming su NOWTelecronaca Andrea Consales