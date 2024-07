Serie C, il Catania di Toscano è nato per vincere: il mercato non mente, l'obiettivo è la promozione

Getty Images

A pochi mesi dal successo in Coppa Italia, il club etneo ha deciso di alzare ulteriormente il livello, con il chiaro obiettivo di riportare Catania sulla cartina del calcio che conta. Da troppi anni, infatti, la piazza siciliana è costretta, anche e soprattutto per problemi extra campo, a recitare il ruolo della. Una situazione che non può essere facilmente digerita da una piazza che storicamente è stata abituata a ben altri palcoscenici. Ma i segnali che stanno arrivando da questi primi giorni di stagione sono, con il Catania che torna di diritto tra le

La pietra angolare sulla quale verrà costruito il nuovo progetto è, inevitabilmente,. Un allenatore con un incredibile palmares, popolato da promozioni e record.. Toscano è un allenatore di livello assoluto per la Serie C,. Garanzia di risultati e, soprattutto,: non puoi prendere un allenatore di questo spessore se alle spalle non c’è un progetto che punta in alto. Non solo in alto, ma. Con Domenico Toscanoe quando il Catania lo ha portato in Sicilia ne era più che consapevole: per accontentare il tecnico calabrese servono sforzi sul mercato e non solo. Lavorare con un allenatore di questa caratura porta tutto il club a dover, perché la mentalità vincente non si costruisce solo la domenica sul campo, ma anche e soprattutto in settimana, quando tutte le componenti societarie devono remare nella stessa direzione.

Insomma, Domenico Toscano alza il livello delle aspettative. E il Catania non si è fatto trovare impreparato, anzi:, con diversi colpi di grande livello che hanno portato, almeno sulla carta, la squadra a colmare parte del gap che c’era con le big del Girone C, Avellino e Benevento su tutte. Il mercato è partito col botto, con tanti giocatori già arrivati da, portiere della Lazio, a, passando per Carpani e Verna: tanti profili di assoluto livello per la categoria, che possono far fare il salto di qualità a questo Catania. Ma non è finita qui, perché Toscano continua a spingere anche per ricongiungersi col suo pupillo,, uno degli eroi dell’ultima promozione a Cesena.

L’obiettivo, impossibile da nascondere, è quello di essere competitivi fin da subito perGli elementi per dare vita a una grande stagione ci sono tutti e nonostante il coefficiente di difficoltà del Girone C sia probabilmente il più elevato della categoria,