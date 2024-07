Inizia una nuova stagione di Serie C, dalle seconde squadre alle favorite: la guida al campionato

Getty Images

Il pallone è stato presentato e a partire da lunedì inizieranno anche a ritrovarsi le squadre per i ritiri estivi e la preparazione. Insomma, si può ormai considerare al via la, con le prime partiteper i primi turni di Coppa Italia - dove è atteso anche il debutto dell'attesissimo Milan Futuro.hanno lasciato il campionato per trasferirsi al 'piano superiore', ma solo l'assenza del Cavalluccio sembra pesare in maniera importante sul tasso tecnico del proprio girone. Sia a nord, che a sud, infatti, rimangono corazzate pronte a puntare alla vittoria del campionato, su tutte. Insomma un bel distillato di big, a cui aggiungerenel Girone B, che hanno sostituito Cesena e Carrarese. L'impressione, però, a differenza dello scorso anno in cui il girone del centro era il più competitivo e complicato è che l'indice di complessità si sia spostato nuovamente verso il sud, con l'arrivo già ufficiale di, condottiero del Cesena dei record fino a poche settimane fa, al Catania.

Una novità importante per questa stagione è, inevitabilmente, la presenza di una seconda squadra per girone:Si tratta di una prima volta, per il girone del sud, che non aveva mai avuto in passato una seconda squadra, considerato che la passata stagione la Juve giocava nel Girone B e l'Atalanta nel Girone A. Anche questo avrà un impatto sul campionato, specialmente per quello che riguarda le trasferte, con le squadre del sud che almeno una volta a campionato dovranno affrontare una traversata dell'Italia fino al Piemonte. Interessante una modifica apportata al regolamento sul fronte delle seconde squadre, perché proprio

Sul mercato, che si è appena aperto e ci accompagnerà per altri due mesi, particolare attenzione bisogna riservare al Padova di Mirabelli, che ha già lasciato intendere come l'obiettivo sia quello di puntare alla promozione, e al Catania. Nel Girone B gli occhi sono puntati sulle retrocesse dalla B e sulla Spal, chiamata a riscattare la terribile stagione di un anno fa, in cui la squadra per alcuni tratti di campionato ha addirittura

L'inizio del campionato è in programma per il, mentre la fine della regular season è fissata per il, a cui seguiranno come di consueto playoff e playout strutturati nella formula ormai nota da anni. Come anticipato in precedenza, però, le prime partite saranno quelle di Coppa Italia, con il debutto stagionale delle prime squadre selezionate