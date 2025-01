Serie C, Novara-Pro Patria: tifoso cade nel fossato della curva, è all'ospedale in rianimazione

Spiacevole episodioSilvio Piola. Si tratterebbe di un 40enne, trasportato con l'ambulanza in codice rosso all'Dopo il triplice fischio finale dell'arbitro, i calciatori sono andati sotto al settore ospite per salutare il proprio pubblico. Un tifoso si è sporto troppo dal parapetto, ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto per alcuni metri.

Davide Ferri porta in vantaggio la Pro Patria al 20' del primo tempo, poi nella ripresa Cosimo da Graca al 72' e Filippo Lorenzini al 75' ribaltano il risultato nel giro di soli 3 minuti. Il Novara sale a 36 punti, che valgono il sesto posto in zona playoff.