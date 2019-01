L’esperimento sulle seconde squadre è già finito? a confermarlo è Cristiana Capotondi , vicepresidente della Lega Pro, che ha analizzato la situazione soffermandosi sulla mancata riuscita di quelli che dovevano essere gli obiettivi delle squadre B. “Volevamo che la Serie C divenisse un campionato-cantera, con la possibilità di dare sempre più spazio alle squadre B, ma l’esperienza non ha portato i risultati sperati e”;sia per i risultati non esaltanti ottenuti dalla Juventus U23, sia per il generale disinteresse delle altre società di Serie A, che hanno accolto conla possibilità di portare avanti questo progetto.Ad oggi, in ogni caso, risulta pressoché impossibile fare previsioni su quello che sarà il futuro di una Serie Ccosì come il nostro sistema calcio, incapace di reagire agli ultimi anni ricchi solo diDopo le dispute sul format della Serie B, il caos estivo legato ai ripescaggi, i continui ritardi sulla cerimonia dei sorteggi e addirittura la possibilità che il campionato di terza serie non partisse,, che appena qualche mese fa era una delle poche note liete di un burrascoso avvio di stagione. I benefici che ci si aspettava da questa rivoluzione, però, non sono arrivati (anche e soprattutto per la scarsa partecipazione delle grandi società) e il solo apporto della Juventus U23 si è rivelato insufficiente, con i vertici del calcio che si sono detti pronti a fare un passo indietro. La decisione non è ancora definitiva, però il concetto di fondo preoccupa, perché il sistema calcio ha dimostrato ancora una volta di essere. Un esperimento di questo tipo (con risultati piuttosto soddisfacenti nelle altre nazioni). Perché un primo fallimento,, non può limitare il progresso. In Italia, però, si guarda sempre ale questa, dopo aver fatto perdere buona dose di credibilità al movimento italiano nell’ultimo ventennio, rischia di ampliare ancor di più il gap con gli altri campionati che continuano a progredire ed innovare,Come detto, i risultati della Juventus U23 non hanno aiutato gli sponsor delle seconde squadre, che stanno assistendo alle difficoltà dei giovani bianconeri, distanti 15 punti dalla vetta della classifica. E al ritorno in campo dopo il periodo di stop del campionato è arrivata una, che ha smorzato ulteriormente l’entusiasmo dell’ambiente. Fondamentale, per dare un senso a questa prima stagione in Serie C e, soprattutto, per dare un segnale forte ai detrattori del progetto, sarebbe arrivare in: obiettivo ancora ampiamente alla portata dei ragazzi di Zironelli. Il, a pari punti col, decimo, infatti, è lontano solo 5 punti, un gap che può essere certamente colmato nel Girone di ritorno, che diventerà decisivoche resta legato in modo simbiotico ai risultati della Juventus. In vetta al campionato, lontano tanti punti dai bianconeri, c’è la, capace di vincere per 1-0 lo scontro diretto cone mantenere 2 punti di vantaggio sulla Carrarese (che ha peraltro giocato due partite in più). Rallentata invece il Piacenza, bloccato sull’1-1 dal Pontedera e agguantato al secondo posto proprio dai toscani di: Gozzano-Cuneo 4-0; Pisa-Siena 2-2; Arzachena-Entella 1-4; Juventus U23-Carrarese 0-1; Pontedera-Piacenza 1-1; Pro Patria-Olbia 3-2; Pro Piacenza-Alessandria rinviata; Pro Vercelli-Arezzo 1-0; Pontedera-Piacenza 1-1; Lucchese-Pistoiese 1-0; Albissola-Novara 0-1.: Pro Vercelli 39**; Piacenza 37*, Carrarese 37, Arezzo 34, Virtus Entella 33****, Robur Siena 32**; Pisa 31*, Pro Patria 30; Pontedera 29, Novara 29**, Gozzano 25, Juventus U23 24, Cuneo 23*, Alessandria 20*, Lucchese* 18, Pistoiese 17**,m, Albissola 17*, Olbia 16*, Arzachena 14, Pro Piacenza 12***.Il nuovodi Brocchi trova subito un successo fondamentale contro lae si rilancia in classifica agguantando il decimo posto che a fine stagione. Continua a vincere anche il Pordenone capolista, sempre più lanciato verso la vittoria di un girone che alla viglia si preannunciava come estremamente equilibrato e che, invece, ha trovato nella squadra friulana. Buoni successi anche di, contro la, e, sulla, che permettono alle due squadre di tenere contatto con laseconda.: Sudtirol-Ravenna 1-1; Ternana-Fano 0-1; Gubbio-Vis Pesaro 1-0; Fermana-Feralpisalo 1-0; Imolese-Giana Erminio 5-0; Pordenone-Abinoleffe 1-0; Monza-Virtus Verona 1-0; Triestina-Rimini 2-0; Vicenza-Renate 1-1; Sambenedettese-Teramo 2-1.: Pordenone 43, Triestina 35, Fermana 34, Imolese 32, Ravenna 31, Ternana 30**, Vicenza 30, Sambenedettese 30*, Vis Pesaro 29, Monza 29, Sudtirol 28, Feralpisalò 28, Gubbio 24, Teramo 23, Fano 23, Rimini 22*, Renate 21, Virtus Verona 19, Albinoleffe 18, Giana Erminio 18., che cade sul campo dele abbandona, probabilmente in modo definitivo, il sogno di conquistare la promozione diretta. Contestualmente alla sconfitta degli etnei, infatti, è arrivata la vittoria dellasul campo della, che ha spedito i siciliani a -12 dalla testa della classifica. Chi continua a sognare una rimonta quasi impossibile è ilche grazie al successo contro un’ostica Vibonese mantiene 9 punti di ritardo dalla capolista. Vittoria importante anche per ilche porta a casa tre punti d’oro dallo scontro diretto col Rende e sale a quota 37 in classifica, a -3 dal Trapani.: Viterbese-Juve Stabia 0-4; Monopoli-Potenza 1-1; Siracusa-Catania 2-1; Trapani-Vibonese 2-1; Bisceglie-Reggina 0-1; Matera-Sicula Leonzio 0-4; Catanzaro-Rende 3-0; Virtus Francavilla-Cavese 2-0; Casertana-Rieti 2-1.: Juve Stabia 49, Trapani 40, Catania 37*, Catanzaro 37, Rende 31*, Reggina 31*, Monopoli 30*, Vibonese 29, Casertana 29, Potenza 26, Sicula Leonzio 23, Cavese 22, Virtus Francavilla 21**, Rieti 19, Siracusa 18*, Viterbese 16***, Bisceglie 15, Matera 11, Paganese 8*.