Serie C, stangata per la Triestina: arrivano le squalifiche per Clotet e Krollis, quante giornate hanno preso

Ilha reso note le sanzioni dopo ilErano molto attesi i provvedimenti verso, protagonisti di un episodio che ha fatto il giro del web quando il mister, dopo l’espulsione del suo giocatore,Dal giudice è arrivata una stangata:. Entrambi dunque salteranno le gare conMentre ci si attendeva il provvedimento per il giocatore, resosi protagonista di unsu Ferri che gli era costato il, la squalifica del mister è stata invece sorprendente.ma il suo comportamento gli è valso lo stop.L’ultima gara, quella della vicenda che ha coinvolto i due, è stata persa nel finale contro la. Nonostante il brutto gesto dell’allenatore, il club ha confermato la fiducia in Clotet che pure pareva in bilico.

La Triestina aveva infatti definito il comportamento di Clotet comeL’allenatore aveva detto, a caldo: "Penso che per quello che è successo nell'episodio dell'espulsione, la reazione sia stataKrollis è qui in prestito, rappresenta un'altra società che lo manda qui in prestito e lui fa questo alla Triestina, alla società che lo ha mandato qui e al calcio. Cosa mi è venuto in mente? Vi dico la verità,. E non dobbiamo accettarlo in nessuna maniera, per il rispetto verso me come allenatoreGli ho detto in faccia queste stesse parole, che con me come allenatore ha finito oggi con la Triestina". Krollis, classe 2001 in prestito dallo Spezia, è stato poi riaggregato al gruppo da Clotet che, confermato alla guida della Triestina, ha diretto gli allenamenti della squadra in vista della prossima gara a cui però non potrà presenziare.