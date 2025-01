18.45 - Cosimo Patierno è uno dei nomi più caldi di questa ultima settimana di calciomercato in Serie C. L'arrivo di Facundo Lescano rischia di restringere gli spazi per il centravanti classe '91 (30 gol in 54 presenze con la maglia biancoverde): secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoSerieC, molte squadre stanno cercando di capire se ci sarà un'apertura alla cessione da parte dell'Avellino. Benevento, Catania, Monopoli e Cerignola nel girone C, ma anche Feralpisalò, Ternana e Vis Pesaro sono alla finestra.