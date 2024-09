AFP via Getty Images

Serie C, UFFICIALE: colpo per il Lecco, preso Ionita

24 minuti fa



Dopo un lungo corteggiamento durato l’intera estate e questa prima parte di stagione si è giunti all’accordo per il ritorno al Lecco di Artur Ionita. Il centrocampista va così ad occupare l’ultimo posto libero nella rosa della squadra a disposizione di Baldini.



I DETTAGLI - Il moldavo ha firmato un accordo di un anno fino al 30 giugno 2025. Nella sua prima annata a Lecco ha raccolto 36 presenze con 4 gol e 4 assist, risultando uno tra i migliori giocatori della rosa. Inoltre, nella sua carriera l’esperto centrocampista ha collezionato 73 presenze e 4 reti con la sua nazionale e ben 210 presenze e 14 gol in Serie A, 98 gettoni in Serie B con 7 gol e più 142 in Svizzera tra le prime due serie. Il vicepresidente Francesco Aliberti ha accolto Ionita con queste parole: “Siamo felici di dare il bentornato ad Artur nella grande famiglia bluceleste. Questo innesto si inserisce in una linea societaria volta ad accrescere sempre di più il valore della rosa, rendendo il progetto sportivo ancora più competitivo.”