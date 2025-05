Inter-Barcellona, Capello: "Calhanoglu più in difficoltà. Dimarco un segnale, un suicidio chiudersi contro Yamal"

Redazione Calciomercato

. L'ex allenatore di Milan e Real Madrid scrive sulla Gazzetta dello Sport in vista della semifinale di ritorno in Champions League:Inter-Barcellona è una semifinale incerta, come ci ha confermato il 3-3 dell’andata, e resa ancora più imprevedibile dagli stili di gioco molto differenti delle due squadre.che al Montjuic si è vista soprattutto nella seconda frazione. In questo senso,, ma non cambia il piano gara e si proverà a fare male ai blaugrana non rinunciando alla qualità dell’esterno mancino titolare, nonostante l’ex Monza abbia fatto sicuramente meglio dal punto di vista difensivo la scorsa settimana.

"In queste ore di avvicinamento alla partitissima, un ruolo cruciale lo sta avendo pure l’infermeria., perché certi palloni che sono transitati pericolosamente nell’area interista a Barcellona, con il polacco forse avrebbero generato altri gol: sotto porta ha pochi rivali al mondo. Per come la vedo io, nei grandi appuntamenti è sempre meglio che le due squadre si presentino con tutte le loro stelle. Ma c’è anch

, altrimenti il rischio è che il pallone torni sempre troppo in fretta nei piedi educati dei catalani. E a proposito di piedi buoni, come non parlare di: più l’evento è importante, più sale di livello. Ecco perché spero che, se la gara sarà in bilico,