Serie C, ufficiale: nuovo allenatore alla Casertana

34 minuti fa



Manuel Iori è il nuovo allenatore della Casertana in Serie C. L'ex centrocampista di Chievo e Torino si era ritirato dal calcio giocato tre anni fa al Cittadella, dove ha iniziato la carriera da tecnico allenando la squadra Primavera. Poi è stato sulla panchina del Sangiuliano City e ha allenato la Primavera del Sudtirol.



IL COMUNICATO - La Casertana FC comunica di aver conferito l'incarico di direttore sportivo a Trevor Trevisan. Contestualmente è stato deciso di affidare la guida tecnica della prima squadra all'allenatore Manuel Iori. L'accordo è stato formalizzato nel tardo pomeriggio odierno presso la sede sociale del club rossoblu. Il presidente Giuseppe D'Agostino presenterà direttore ed allenatore alla stampa in occasione di una conferenza convocata per giovedì 20 giugno alle ore 17 presso la sala stampa ‘Mario Iannotta’ dello stadio ‘Pinto’.