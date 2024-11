Serie C, ufficiale: Paolo Cannavaro lascia la Pro Vercelli, Lo Monaco via da Novara, un ex Napoli al Perugia

Getty Images

L'ex difensore di Napoli, Parma, Verona e Sassuolo (fratello di Fabio) si è dimesso. Al suo posto, ex Como.Restando in Piemonte,Nello stesso ruolo, sempre in Serie C,- Paolo Cannavaro ha pubblicato una lettera aperta sui propri social: "Vado via a testa alta sapendo che ho dato tutto me stesso e sapendo che per 5 mesi ho dedicato ogni istante alla squadra, mettendo da parte tutto per dare la priorità alla Pro Vercelli. Purtroppo non è bastato e non è servito a sbloccare questa situazione che si era complicata dopo un ottima partenza. Come spesso capita in certe situazioni ci vuole una scossa per smuovere un qualcosa. Quella scossa voglio darla io e ringraziare la società che ha sempre continuato a credere in me ed il mio staff, facendo sempre sentire fiducia e confermandola sempre partita dopo partita anche quando le cose non andavano per il verso giusto. Ringrazio il direttore Musumeci per avermi lasciato lavorare e per il confronto quotidiano che abbiamo avuto in questi cinque mesi, fatto di condivisione e confronti, sempre con il rispetto dei ruoli da parte di entrambi. Ringraziando i giocatori che hanno dato tutto quello che potevano dare e non nascondo che provo tristezza a scrivere queste righe perché mi ero legato tantissimo al gruppo, ma credo che sia la scelta migliore per tutti. Ringrazio il mio staff tecnico, instancabili lavoratori alla ricerca della perfezione per aiutarmi a lavorare nel modo migliore possibile e più sereno possibile. Infine ma non perché sono meno importanti , ringrazio quelli che sono dietro le quinte che hanno sempre creduto in me facendomi sentire voluto ed apprezzato. Tutto ciò purtroppo non è bastato e sono il primo ad essere amareggiato. Per questo motivo faccio un passo indietro, sperando che sia la scelta migliore per tutta la Pro Vercelli".

La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica che in data odierna Mister Paolo Cannavaro ha rassegnato le dimissioni dalla guida tecnica della prima squadra. Insieme al tecnico, hanno rassegnato le dimissioni i componenti del suo staff: l’allenatore in seconda Rolando Bianchi e il preparatore atletico Nicandro Vizoco.La Società desidera ringraziare Paolo e tutto lo staff per il grande lavoro svolto in questi mesi, nei quali hanno portato all’interno dell’ambiente Pro Vercelli un altissimo livello di serietà e di dedizione al lavoro, contraddistinguendosi non solo per l’alto profilo di competenza mostrato, ma anche per l’upgrade mentale e professionale trasmesso in ambito sportivo, umano e relazionale.

A tutti e tre i professionisti vanno i migliori auguri societari per un prosieguo di carriera importante e ricco di soddisfazioni personali e professionali.La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Marco Banchini.Classe 1980, Banchini conta più di 150 panchine da professionista con Como, Vis Pesaro, Montevarchi e Alessandria, oltre all’esperienza maturata come allenatore in seconda dell’ex tecnico delle Bianche Casacche Cristiano Scazzola nel Robur Siena e nel K.F. Laçi, squadra che milita nella massima serie del campionato Albanese.

Benvenuto Mister!La F.C. Pro Vercelli 1892 smentisce categoricamente le voci infondate relative alla cessione ad una cordata Genovese del 51% della proprietà della Società, come riportato in mattinata da una testata locale.Novara Football Club comunica di aver sollevato dall’incarico di direttore generale il sig. Pietro Lo Monaco.Lo ringraziamo per il suo prezioso contributo e per la dedizione dimostrata dal suo arrivo lo scorso dicembre.Auspichiamo al sig. Lo Monaco i migliori successi professionali per il futuro.Dal Napoli al Perugia. Oggi il presidente del Perugia Calcio, Javier Faroni, ha firmato il contratto con l’esperto e rinomato Direttore Generale Sportivo Mauro Meluso, che assumerà immediatamente la guida dell’area sportiva del Grifo. Questa posizione, creata appositamente da Faroni all’interno della struttura societaria, mira a guidare il progetto sportivo fino a metà del 2027, con opzioni di rinnovo legate al raggiungimento di obiettivi specifici.

Meluso, con una vasta esperienza nel calcio italiano, arriva dopo aver ricoperto un incarico al Napoli fino a giugno 2024. In precedenza, ha svolto lo stesso ruolo in squadre di Serie A come Spezia e Lecce, dove ha ottenuto una straordinaria promozione dalla Serie C alla massima categoria in sole due stagioni. Inoltre, ha fatto parte di progetti di successo in club come Cosenza, Frosinone, Pisa e molti altri.“Sono estremamente felice di poter contare su Mauro nel nostro team di lavoro, non solo per la sua comprovata competenza tecnica nel corso della sua carriera, ma anche per le sue qualità umane. Da diversi mesi abbiamo avviato incontri regolari, anche prima dell’acquisizione del Perugia, cercando punti di incontro per definire il progetto sportivo integrato che vogliamo per il Grifo. È un onore annunciare questa importante aggiunta, che rafforzerà senza dubbio la nostra ambizione di competere ad alti livelli e consoliderà lo sviluppo del settore giovanile su cui stiamo lavorando“, ha dichiarato il presidente Javier Faroni.

L’arrivo di Mauro Meluso e del suo staff posiziona il Perugia come un club con un progetto sportivo concreto e ambizioso. “Non sarà un compito facile, perché, come ho sempre detto, il Perugia ha bisogno di un equilibrio generale in tutti gli aspetti del club. Questo equilibrio si sta gradualmente raggiungendo, ed è ora il momento che l’area sportiva accompagni questa crescita“, ha concluso Faroni.Il Perugia Calcio continuerà a contare nella sua squadra sull’attuale Direttore Sportivo, il Sig. Jacopo Giugliarelli, così come su tutto il gruppo di lavoro del Settore Giovanile e dell’area Scouting.