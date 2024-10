Serie C, un gol al 93° fa saltare la panchina dell'Arzignano

Getty Images

Un gol preso nei minuti di recupero costa la panchina ad. Sabato il suoha perso 2-1 sul campo della Virtus Verona con rete decisiva segnata da Mattia Pagliuca al 93°. Lo stesso club veneto (ultimo in classifica con 4 punti in 9 giornate) ha esonerato l'allenatore, richiamando in panchina Giuseppe, già sotto contratto fino a giugno 2025.- La società FC Arzignano Valchiampo comunica di aver sollevato il tecnico Alessandro Bruno e l'allenatore Antonio Piccolo dall'incarico di allenatore e vice allenatore della prima squadra.

A loro vanno i ringraziamenti del club e della squadra per il lavoro svolto intensamente, con professionalità e passione amando fin da subito i colori giallocelesti.Con i nostri migliori auguri per il futuro, grazie a mister Bruno e a mister Piccolo!