Sesko, il preferito della Juventus che ha già deciso il futuro: ecco dove andrà il gioiello del Lipsia

Redazione Calciomercato

Benjaminsembra ripercorrere le orme di Erling Braut Haaland, anche se dal Salisburgo è passato alla sorella più grande della famiglia Red Bull, cioè il Lipsia, senza vivere il passaggio verso il Borussia Dortmund.Sesko ha una media gol inferiore rispetto ad Haaland ma, probabilmente, è più spettacolare nella preparazione e, poi, nella finalizzazione. Di sicuro alimenta i sogni di tante società sul mercato mentre Haaland, dal mercato, si è tolto firmando un contratto a vita con il Manchester City.

Se potesse andare all in su un solo giocatoreSenza se e senza ma. Ladi euro potrebbe anche essere alla portata della Juventus ma ingaggio, commissioni e volontà del ragazzo di giocare in Premier League rappresentano degli ostacoli troppo determinanti per pensare di organizzare una strategia vincente. E lo stesso discorso vale per il Milan che su Benjamin ha lavorato tanto in passato e anche la scorsa estate.

Dopo un inizio di stagione deludente Sesko ha cambiato marcia:Ma i numeri, freddi, non rendono completamente merito al bagaglio tecnico di un attaccante che, a 21 anni, è già tra i migliori al mondo.Un’operazione con vista sulla prossima estate a meno che da Lipsia arrivino aperture clamorose nei prossimi giorni.