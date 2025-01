Sesko non si muove dal Lipsia a gennaio ma a giugno sarà bagarre: Milan, Arsenal e tutte le big che lo vogliono

Getty Images

Sta per partire l’ormai proverbiale valzer delle punte. Si iniziano a sentire le prime note ma gli acuti arriveranno a giugno quandoall’occorrenza: tutte sono alla ricerca di une, come nel vecchio gioco delle sedie, non ci sono poi così tanti profili buoni per tutti.Uno di sicuro avvenire – ma anche di grande presente – è certamente, centravanti dele in odore di grande salto in una big. Salto che però non arriverà a. Lo ha ribadito a chiare lettere il suo agente, Elvis, che ha parlato a GiveMeSport. “non so da dove provengano queste storie. Siamo consapevoli dell'interesse di diversi club di alto livello da molto tempo, ma, se mi chiedete se Sesko si trasferirà a gennaio, posso solo dire è un giocatore del Lipsia". Gli fa eco anche il suo allenatore, Marco, che ha smentito in maniera categorica un addio della sua punta., ha detto in conferenza stampa.

- Autore di una stagione da, il classeè uno degli attaccanti più seguiti d’Europa. Ha un grande potenziale e margini di miglioramento ancora ampi ma, nonostante abbia solo, è ormai da tempo costantementeForte tecnicamente, con un gran fisico e capace di segnare dalla distanza come in area piccola,. Il Lipsia lo ha blindato con un contratto fino ale una clausola rescissoria particolare. L’ammontare è dima la cifra era partita da 50 milioni per poi salire fino a raggiungere quello che dovrebbe essere il tetto massimo.

In pole position per lo sloveno c’èche ha provato a informarsi sulla sua situazione dopo l’infortunio al crociato del ginocchio di. In estate Arteta avrà un nuovo bomber e, se non dovesse riuscire ad arrivare all’obiettivo numero uno,, potrebbe andare sulla punta del Lipsia. Giovane, tecnico, con grande hype intorno a sé: Sesko è ilper i Gunners. E non solo per loro. Anche ilsegue il giocatore ormai da anni e anche i rossoneri dovranno prima o poi investire su un 9. Per ora partono in seconda fila ma in estate – dopo un gennaio silente –