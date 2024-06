Sesko si toglie dal mercato: rinnova col Lipsia

Getty Images

L'attaccante sloveno classe 2003 è stato a lungo nel corso di questa stagione e in questo inizio di calciomercato estivo uno degli obiettivi più discussi e chiacchierati con un incredibile numero di club, anche italiani, che hanno provato ad acquistarlo dal. E invece, a sorpresa e addirittura prima degli Europei che dovrebbero vederlo fra i protagonisti, il centravantiIlè stato a lungo in primissima fila per lui, salvo poi scegliere definitivamente di affondare per Zirkzee. Ilè stata l'alternativa più credibile in Italia aspettando l'addio di Osimhen. Erano però i club inglesi le rivali più accanite con(entrambi sono proprio anche su Osimhen) che se lo stavano contendendo a suon di rialzi.

ha sempre fatto muro nonostante la super esposizione mediatica dell'agente del giocatore e non ha mai acconsentito a cessioni che non fossero iper-onerose. E allora, come riportato da Fabrizio Romano,rispetto all'attuale in scadenza 30 giugno 2028 e con una durata prolungata al 2029, ma all'interno ci sarà anche una sorta di gentlemen agreement fra le parti. Se,, arriverà un'offerta soddisfacente per il giocatorealla cessione e tratterà il suo addio