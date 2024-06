Sforza: "L'Inter, l'Italia e Aldo, Giovanni e Giacomo: vi racconto la mia Svizzera"

Inè più conosciuto per essere presente, suo malgrado, in un film diche per le sue prestazioni in maglia nerazzurra, eppureEx centrocampista, meteora interista, ha parlato al Corriere della Sera per presentare l'ottavo di finale più equilibrato, insieme adi questi. E, sì, ha parlato anche di "Nato anel cantone tedesco di Argovia da emigrati di Mirabella Eclano in provincia di, oggi ha 54 anni e allena lo, serie B svizzera, ma sogna di arrivare in Germania o in Italia, magari proprio all’Inter. "Non subito però, devo ancora crescere, ma un giorno chissà. Sarebbe comedice.

La scena ormai è diventata cult: Giovanni che redarguisce Aldo per aver comprato la maglia di Sforza e lui che risponde che quella diera finita. Scene di quasi 30 anni fa ma di cui è fiero Sforza. "Fastidio? E perché?Essere citato in quella scena mi riempie di. L’ho rivista un sacco di volte. Ne vado".."Se guardiamo le ultime tre partite, la Svizzera ha giocato bene e vinto, soprattutto nell’ultima contro la Germania.. A noi serve lucidità in partite così. Le grandi squadre, e l’Italia è una grande squadra, sanno risolverla in un minuto. Vedi con la Croazia. È vero, gli azzurri hanno rischiato grosso ma è una condizione che storicamente conoscete bene.. Il nostro punto debole è che, l’uomo dei gol. Yakin è stato bravo a compensare col gioco di squadra. Oggi la Svizzera è come un’onda. Se non la prendi bene, ti travolge senza che te ne accorgi".

Con la maglia, Sforza ha messo assieme. Era il 96-97, in panchinae, arrivato dal, sullo svizzero c'erano grossa pressione e grandi aspettative: i nerazzurri credevano di aver preso. In campo le sensazioni furono diverse ma per Ciriaco quell'esperienza fu comunque positiva. "Che ricordo ho di quella stagione? Più i rimpianti? "Tutt’altro. Soloil terzo posto, il debutto a Udine con gol. E l’orgoglio di aver giocato in una squadra leggendaria":