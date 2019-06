. Prima Leonardo e poi Paolo Maldini hanno intavolato i discorsi con il Sassuolo e l’agente del giocatore, Giuseppe Riso, prima dell’affondo nerazzurro che ha definito gli ultimi dettagli dell’affare proprio oggi: Sensi dalla prossima stagione vestirà la maglia dell’Inter. Il Milan, sfumato il colpo, è pronto a muoversi per quelli che sono gli altri obiettivi per rinforzare il centrocampo.- Il primo è il sogno vero e proprio del Milan e in particolare del nuovo allenatore Giampaolo, che lo ha già allenato alla Sampdoria. "Non so nulla sull'interesse dei rossoneri, nessuno mi ha contattato. Ho appreso di questa possibilità tramite la stampa.”, la recentissima apertura dell’agente di Torreira, Pablo Bentancurt, ai nostri microfoni . La richiesta dell’Arsenal per il regista è di 40 milioni di euro. Passando poi a una mezzala,Ancora più alta la valutazione che il Real Madrid fa del giocatore, che si sta mettendo in mostra all’Europeo Under 21 con la maglia della Spagna: la base d’asta è diIl Milan si è informato, ma la pista è in salita: il Real Madrid vuole vendere con la formula del prestito con diritto di riscatto soltanto uno tra lui e James Rodriguez, non entrambi. Ecco perché l'operazione è decisamente complicata, col Tottenham che vuole acquistare lo spagnolo a titolo definitivo e la società rossonera disposta a muoversi per un prestito con diritto di riscatto., che i dirigenti del Milan hanno sondato in settimana col procuratore Giuffredi. La richiesta della Fiorentina per il centrocampista - schierato sia da mezzala che da regista nella scorsa stagione - è di. In corsa per l’acquisto del francese ci sono anche Roma e Napoli, coi giallorossi che sono tornati alla carica per il centrocampista due giorni fa, con una telefonata di Petrachi al suo agente Giuffredi al quale è stato chiesto di attendere qualche giorno prima di approfondire il discorso con il Milan. È proprio la Roma a essere in pole, con Napoli e Milan vigili sulla situazione., centrocampista belga che Giampaolo ha già allenato alla Samp, schierandolo e da mezzala e da regista in qualche spezzone di gara.Dei quattro, quello di Praet è sicuramente il nome più abbordabile per i rossoneri. Sfumato Sensi, il Milan prosegue la