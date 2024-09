Shakhtar Donetsk-Atalanta: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Partita: Shakhtar-Atalanta

Data: mercoledì 2 ottobre

Orario: 18:45

Canale tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 252

Streaming: Sky Go, NOW

Seconda giornata di Champions League: l', che nella prima giornata ha inchiodato l'Arsenal sullo 0-0 sbagliando anche un rigore con Retegui, fa visita allo, che curiosamente nella prima uscita europea ha pareggiato 0-0 contro il Bologna sbagliando allo stesso modo un calcio di rigore con Sudakov. Altra avversaria italiana per i "minatori" arancioneri, costretti ad eleggere il proprio stadio di casa in Germania.- Shakhtar Donetsk-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport (252), invece in streaming sia su NOW che utilizzando Sky Go.

- Telecronaca Riccardo Gentile, commento Riccardo Montolivo, bordocampo Massimiliano Nebuloni, Diretta Gol Daniele Barone.: Riznyk; Konoplya, Matviienko, Bondar, Azarovi; Sudakov, Stepanenko, Bondarenko; Kevin, Sikan, Pedrinho. All. Pusic.: Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.